Виталий Кличко и Леннокс Льюис готовят сюрприз любителям бокса в 56-м конгресса WBC в Киеве

Киев становится боксерской столицей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совместной пресс-конференции с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом в Киеве.

«В мае этого года мы с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом подписали символический контракт на проведение в Киеве 56 конгресса WBC. Подписали мы его на боксерских перчатках. И вот считанные дни остаются до начала этого важного события», - отметил Кличко.

Он сообщил, что участие в конгрессе подтвердили легенды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, Александр Усик. Всего в столицу Украины прибудут около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе - действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.

Состоится в Киеве и встреча двух легенд мирового бокса - Виталия Кличко и Ленокса Льюиса, поединок которых на ринге 15 лет назад оставил много вопросов относительно того, кто же тогда победил.

«Я могу сказать, что это будет интересная встреча. Пусть пока останется интрига. Мы готовим маленький сюрприз. Леннокс Льюис готов. Я - тоже», - сказал Кличко.

«Могу без преувеличения сказать, что нас ожидает много сюрпризов. Киев становится боксерской столицей! Все 6 дней здесь, в столице Украины, будут происходить разнообразные события: шоу, встречи с поклонниками бокса, благотворительные мероприятия. Но большая часть конгресса – это рабочие встречи, во время которых будут решать дальнейшую стратегию развития боксерского совета», - заявил городской голова.

В свою очередь президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман поделился своими впечатлениями от пребывания в Киеве. Он подчеркнул, что украинская столица - очень красивый и безопасный город. Он также высоко оценил подготовку к конгрессу. Президент WBC заявил, что сейчас рассматривается возможность проведения титульных боев под эгидой Всемирного боксерского совета именно в столице Украины.

«Я очень рад быть в Киеве. Я здесь не впервые и вижу, как меняется город, становится красивее и современнее. Погода не очень теплая, но мое сердце согревают улыбки украинцев. Весь мир будет наблюдать за тем, что будет происходить здесь – в Киеве. Я считаю, что этот конгресс станет одним из лучших», - подчеркнул Маурисио Сулейман.

По словам Виталия Кличко, программа конгресса будет интересной и насыщенной. В понедельник, 1 октября, состоится официальное открытие на Почтовой площади. А уже вечером того же дня проведут благотворительный аукцион, вырученные средства с которого направят на обустройство одного из спортивных залов Мариуполя. На аукцион, в частности, выставят оригинальные чемпионские пояса легенд WBC.

Во вторник, 2 октября, участники конгресса посетят детский дом на Оболони. Социальная составляющая - важна в работе WBC.

А с 15-ти часов, во вторник, в торговом центре Gulliver состоится автограф-сессия. Участие в ней примут Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Александр Усик и Виталий Кличко. Также в рамках мероприятия состоятся конкурсы и интересные розыгрыши для фанов бокса. Вход свободный. Того же дня гости конгресса посетят “Вечер бокса” в столичном Дворце спорта.

В среду, 3 октября, состоится шоу талантов среди боксеров.

А в пятницу, 5 октября, все желающие смогут посетить "Зал Славы украинского бокса", который откроют 29 сентября, и музей братьев Кличко.