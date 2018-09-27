Рейтинг кандидатов в президенты Украины в Киеве возглавила Тимошенко - опрос

В сравнении с общенациональными рейтингами, существенных расхождений с симпатиями киевлян нет, но есть определенные различия.

В Киеве лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавляет рейтинг кандидатов в президенты Украины, а на втором месте с незначительным отрывом нынешний глава государства Петр Порошенко.

Об этом сообщил директор Seetarget Алексей Боровский на брифинге в Киеве, представляя проведенное компанией социологическое исследование «Киев в фокусе социологии. Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов в мэры г. Киева» .

На брифинге присутствовали директор компании Seetarget Алексей Боровский, журналист, обозреватель международной политики, эксперт по масс-медийным коммуникациям Тарас Семенюк и глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.

Исследование проводилось с 7 по 10 сентября. Оно проведено методом личных интервью (face-to-face). Репрезентативное по полу и возрасту, выборка 804 респондента. Погрешность измерения составляет не более 2,1-3,6%.

Он отметил, что список рейтингов кандидатов в президенты среди киевлян возглавила Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать около 13,2% среди всех опрошенных, а за Петра Порошенко готовы отдать свой голос около 11%. По его словам, на третьем месте Анатолий Гриценко – 7,5%, а далее: Владимир Зеленский – 6,3%, Святослав Вакарчук – 5,1%.

Боровский отметил, что за представителя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко готовы проголосовать 4,5% опрошенных, а за Вадима Рабиновича-3.5%. По его словам, такие результаты могут свидетельствовать о том, что в следующем составе городского совета может быть фракция «Оппозиционного блока».

Также за кандидатуру Андрея Садового готовы на президентских выборах проголосовать 3,5% опрошенных киевлян, за Евгения Мураева-3.3%, Олега Ляшко-2,5%, Олега Тягнибока-2,4%, Валентина Наливайченко и Сергея Тигипко-по 1,3%, Ольгу Богомолец и Виталия Кличко - по 1,1%, а у всех остальных меньше 1% поддержки.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко, комментируя данный опрос отметил, что в сравнении с общенациональными рейтингами, существенных расхождений с симпатиями киевлян нет, "но определенные различия есть". По его словам, лидирует в Киеве, как и по всей Украине Юлия Тимошенко, но в Киеве «на прочном втором месте Петр Порошенко, который отстает от Юлии Тимошенко лишь на 2%, а по стране в целом отставание больше и там Порошенко находится в группе фаворитов, которые претендуют на выход во второй тур и там рейтинги почти одинаковые». «То есть рейтинг Порошенко в Киеве выше чем в целом по Украине, но в то же время у него высокий антирейтинг (50,1%) и он такой же как по стране», - добавил политолог.

Комментируя рейтинг Виталия Кличко как кандидата на должность президента Украины (1.1%), Фесенко отметил, что «его воспринимают как мэра Киева , хотя с критическими замечаниями, но общенациональный рейтинг такой же у него как и в Украине-1%, то есть его не видят общенациональным лидером». Политолог отметил, что есть много разговоров о том, что может появиться какой-то альтернативный политический проект - БПП и Народному фронту - и Виталий Кличко может стать альтернативным лидером. Фесенко отметил, что опрос показывает, что это не так и Кличко сейчас отнюдь не может претендовать на общенационального лидера.