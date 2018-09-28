Киевские парковочные талоны поменялись: теперь в них появилось поле для номера автомобиля
13:18, 28 сентября 2018Киев
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Таким образом, талон закрепляется только за одной машиной. Стоимость талонов при этом не меняется.
В Киеве изменили дизайн парковочных талонов / kiyany.obozrevatel.com
В Киеве изменили дизайн парковочных талонов.
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Об этом сообщается на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook. «Отныне на талоне появилось поле для обязательного заполнения номера автомобиля. Таким образом, талон закрепляется только за одной машиной. Без заполнения талон считается недействительным», - говорится в сообщении.
В Департаменте отметили, что стоимость талона не меняется. Так, абонемент во всех зонах в месяц стоит - 630 грн.; во II и в III зонах - 441 грн.; в III зоне - 315 грн.
Купить парковочный талон или абонемент можно на сайте ГИВЦ, а также в киосках ТурИнфо, Союзпечать, Т-киоски.
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