Киевские парковочные талоны поменялись: теперь в них появилось поле для номера автомобиля

Таким образом, талон закрепляется только за одной машиной. Стоимость талонов при этом не меняется.

В Киеве изменили дизайн парковочных талонов.

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Об этом сообщается на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook. «Отныне на талоне появилось поле для обязательного заполнения номера автомобиля. Таким образом, талон закрепляется только за одной машиной. Без заполнения талон считается недействительным», - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что стоимость талона не меняется. Так, абонемент во всех зонах в месяц стоит - 630 грн.; во II и в III зонах - 441 грн.; в III зоне - 315 грн.

Купить парковочный талон или абонемент можно на сайте ГИВЦ, а также в киосках ТурИнфо, Союзпечать, Т-киоски.