Кличко обещает разработать единый стандарт вида МАФов

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время заседания комиссии по вопросам размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

«Мы уже завершаем работу над определением мест установки МАФов. Следующий шаг - это разработка и согласование внешнего вида временных сооружений. Город не должен выглядеть как сплошной базар, а временные сооружения - портить его внешний вид. Должен быть разработан единый стандарт вида МАФов. Палатки, тенты и «сарайчики» должны отойти в прошлое - место для торговли должно выглядеть достойно и по-европейски", - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеКличко анонсировал снос незаконных построек в столице после Нового годаМэр столицы отметил, что работа комиссии обеспечит прозрачные принятия решений по МАФам в Киеве. «Самое главное, чего мы ожидаем от комиссии - это публичность, прозрачность и справедливость в принятии решений. Это касается всех направлений работы столичной власти, в том числе, и в вопросе размещения МАФов», - сказал городской голова.

Кличко также в очередной раз призвал представителей и владельцев МАФов войти в рабочую группу, которая занимается наработкой решений по размещению временных сооружений, и принимать участие в его работе.

«Я неоднократно призывал предпринимателей к диалогу. Очень странным был тот факт, когда те, с кем мы вырабатывали консенсусные решения, затем выводили людей на митинг и перекрывали Крещатик, устраивая транспортный коллапс в центре столицы. Еще раз хочу подчеркнуть: вести разговор в форме ультиматумов неприемлемо», - отметил Кличко.