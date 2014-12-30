Кличко обещает разработать единый стандарт вида МАФов
В столице должен быть разработан единый стандарт вида МАФов.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время заседания комиссии по вопросам размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.
«Мы уже завершаем работу над определением мест установки МАФов. Следующий шаг - это разработка и согласование внешнего вида временных сооружений. Город не должен выглядеть как сплошной базар, а временные сооружения - портить его внешний вид. Должен быть разработан единый стандарт вида МАФов. Палатки, тенты и «сарайчики» должны отойти в прошлое - место для торговли должно выглядеть достойно и по-европейски", - подчеркнул Кличко.
Читайте такжеКличко анонсировал снос незаконных построек в столице после Нового годаМэр столицы отметил, что работа комиссии обеспечит прозрачные принятия решений по МАФам в Киеве. «Самое главное, чего мы ожидаем от комиссии - это публичность, прозрачность и справедливость в принятии решений. Это касается всех направлений работы столичной власти, в том числе, и в вопросе размещения МАФов», - сказал городской голова.
Кличко также в очередной раз призвал представителей и владельцев МАФов войти в рабочую группу, которая занимается наработкой решений по размещению временных сооружений, и принимать участие в его работе.
«Я неоднократно призывал предпринимателей к диалогу. Очень странным был тот факт, когда те, с кем мы вырабатывали консенсусные решения, затем выводили людей на митинг и перекрывали Крещатик, устраивая транспортный коллапс в центре столицы. Еще раз хочу подчеркнуть: вести разговор в форме ультиматумов неприемлемо», - отметил Кличко.