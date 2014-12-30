Кличко обещает презентовать бюджет Киева в первой половине января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Мэр отметил, что городской бюджет сформируют на основе уже принятого государственного бюджета на 2015 год.

Вместе с тем, по его словам, пока он еще не ознакомился "с четким планом государственного бюджета, поскольку, к сожалению, не имел возможности - это 400 страниц в презентации".

В то же время Кличко заверил, что в ближайшие дни этот документ будет изучен, и на его основе будет сформирован бюджет столицы.

"Я только что общался с председателем бюджетной комиссии Киевсовета Андреем Странниковым. И мы приглашаем всех представителей СМИ на презентацию городского бюджета, которая состоится в январе, в первой половине", - заявил Кличко.

Первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, в свою очередь, в комментарии журналистам отметил, что бюджет государства сформирован по совершенно новой схеме, и, соответственно, по-другому будет формироваться бюджет города. В частности, по его словам, государство берет на себя обеспечение финансирования сферы образования и медицины, выделяя для этого на все государство субвенции.

Читайте такжеКличко обещает разработать единый стандарт вида МАФов"Они должны определить тот минимум, который конституционно гарантируется. Сразу скажу, что мы с этим минимумом не согласны, потому что в Киеве он выше, и нам придется из местного бюджета деньги добавлять туда", - подчеркнул Никонов.

В то же время он отметил, что есть диалог с правительством: "Они слышат нас, мы их. Будем смотреть, что получим в результате".

По его словам, на выполнение функций столицы в госбюджете "стоит 0".

"То есть, на инфраструктурные проекты, строительство метро, дорог, мостов - на это денег нет. Будем искать источник доходов, бизнес надо развивать. Это у нас единственный путь", - сказал Никонов.

При этом он отметил, что Киев будет иметь 40% НДФЛ, 10% - налога на прибыль, получит субвенцию около 5 млрд грн на образование и медицину.

"Это наши основные доходы в общий фонд. И в этот же фонд еще перенесен единый налог. Теперь мы будем смотреть на расходы, какими они будут", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, во время последней сессии Киевсовета Странников заявил журналистам, что принятие бюджета города на 2015 год ожидается до конца января. Он обратил внимание, что после утверждения государственного бюджета, на основе показателей которого формируется городской, столичные власти планируют все же провести обсуждение главной сметы города в начале января, после чего он будет передан на утверждение в Киевсовет.

Как известно, в ночь с 28 на 29 декабря был принят государственный бюджет Украины на 2015 год.