В Киеве открыли обновленный Сырецкий парк с LED-освещением и системой автополива

Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленный Сырецкий парк в Шевченковском районе столицы.

Кличко открыл обновленный Сырецкий парк с LED-освещением, системой полива и беседками.

"Сегодня мы открываем обновленный Сырецкий парк. Местные жители знают, что эта зона отдыха была в запущенном состоянии. Теперь она выглядит красиво, современно и люди довольны. В этом году мы запланировали обновить в столице 10 парков и скверов», - сказал Кличко.

Вскоре, отметил он, жители микрорайона «Троещина» также будут иметь свою современную зеленую зону отдыха вдоль проспекта Шухевича, сообщает пресс-служба Кличко.

Площадь Сырецкого парка – 22 гектара. Капитальный ремонт пока сделали на 4,5 гектарах. В парке вымостили плиткой дорожки-ФЭМ, установили 4 беседки, современное LED-освещение, новые скамейки, урны для мусора, разбили новый газон и систему полива. Работает здесь пункт охраны и начали работы по монтажу системы видеонаблюдения. Будет в парке впоследствии и доступ к интернету.

Для быстрого и комфортного ориентирования в парке также установили навигационные указатели и информационные тумбы.

Для детей в Сырецком парке установили две игровые площадки с современным покрытием, песочницу. Одну из площадок - удобный для деток с инвалидностью.

Для активного отдыха взрослых в парке есть антивандальная спортивная площадка с тренажерами и многофункциональная площадка для игры в волейбол и баскетбол, есть теннисные столы, отдельные шахматные зоны. В обновленной зоне отдыха появился и домик садовника, и дополнительная общественная уборная, которая учитывает потребности мам с детьми и людей с инвалидностью. Планируют восстановить танцевальную площадку и обустроить поляну для медитаций.

Вдоль парка по улице Парково-Сырецкая обустроен тротуар, а также карманы для парковки автомобилей, установлено современное LED-освещение.

Стоимость капитального ремонта парка – 31 млн. гривен.

Всего, отметил Кличко, в этом году на обновление парков и скверов столичная власть выделила рекордную сумму - более 200 млн грн.

Также мэр Киева вручил сертификат на набор парковых шахмат детском шахматном клубе “Товарищ”. В клубе сегодня занимается 270 учащихся. Среди воспитанников клуба - одна чемпионка Европы и 2 чемпиона Украины.

Напомним, только в этом году в столице после капремонта к Дню города открыли первую очередь обновленного парка “Владимирская горка”. Потом - парк «Отрадный» в Соломенском районе, первую очередь парка «Победа» в Днепровском районе. Сквер на Подоле возле кинотеатра “Октябрь” и вторую очередь парка «Наталка». Первую очередь парка "Муромец" и скульптуру Ильи Муромца.