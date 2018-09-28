Кличко: Мы заставим застройщика вернуть бассейн «Чайка» киевлянам

Мэр Киева напомнил, что в 2001 году на территории Сырецкого парка было приватизировано здание бассейна "Чайка". После этого бассейн закрыли, и уже много лет помещение разрушается.

Городские власти делают все, чтобы вернуть бассейн "Чайка" в собственность общины и привести спортивный объект в надлежащее состояние.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам после открытия парка "Сырецкий" в Шевченковском районе столицы.

Он напомнил, что в 2001 году на территории Сырецкого парка было приватизировано здание бассейна "Чайка". После этого бассейн закрыли, и уже много лет помещение разрушается.

"Мы обратились к собственнику, чтобы он вернул бассейн в коммунальную собственность или за свои средства отремонтировал объект, - отметил Кличко. - Мы знаем о планах построить здесь небоскреб в 25 этажей. И не допустим этого. Здесь будет бассейн. Мы вернем помещения общине, как вернули ранее Киевский велотрек, парк "Наталка", другие объекты", - добавил он.

По словам городского головы, столичная власть обратилась в прокуратуру относительно законности приватизации бассейна "Чайка". Прокуратура возбудила уголовное дело.

"Наша задача, чтобы дети и взрослые, которые живут в этом районе, имели возможность плавать в бассейне, заниматься спортом. И мы делаем все, чтобы вернуть в муниципальную собственность этот объект. На месте стадионов и парков не должны вырастать небоскребы", - отметил Виталий Кличко.