Австрийцы могут достроить «Охматдет» под госгарантии

На завершение строительства больницы в бюджете-2015 предусмотрено 500 млн грн / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что на завершение строительства этой детской больницы в государственном бюджете на 2015 год предусмотрено 500 млн грн.

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«Но к нам приезжали австрийцы, и есть дискуссия о том, что они готовы под государственные гарантии взять на себя завершение строительства «Охматдета». Правда, тогда, когда приезжал сюда австрийский канцлер, этот вопрос не был затронут со стороны органов государственной власти Австрии, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы окончательно согласовать реальность проекта по достройке «Охматдета» нашими австрийскими партнерами», - сказал Яценюк.