На 4 столичных улицах начали эвакуацию автомобилей, которые блокируют движение – КГГА

Основное внимание приковано к центру столицы.

На дорогах Киева должен быть порядок, независимо от того, насколько в полной мере работает закон. Об этом отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Он напоминает – только за первый день вступления в действие закона в городе эвакуировали 23 авто-нарушителя правил дорожного движения.

«Основное внимание, конечно, приковано к центру. Убираются авто, нарушающие правила парковки в критически загруженных местах: на Бессарабке – как непосредственно вокруг рынка, так и на переходе на Бассейную, особенно вблизи «Гуливера», где из четырех существующих полос движутся только две. Такие же проблемы имеем на Михайловской и Софийской. Перечень улиц будет расширяться, эвакуаторы будут убирать машины, припаркованные незаконно и мешающие движению транспорта с других улиц», – подчеркнул Дмитрий Давтян.

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Он отмечает: в центре на крытых паркингах создано более 4000 парковочных мест, большинство из которых до недавнего времени стояли пустыми.

«Сейчас ситуация будет меняться, ведь эвакуация стоит в среднем 1500 гривень, а это точно дороже, чем интернет, особенно если использовать талоны и абонементы. Это не только законно, но и безопасно и удобно. Ведь комфорт пребывания в городе – это ответственность и власти и коммунальных структур, и жителей и гостей», – подытожил заместитель председателя КГГА.