О трагедии Бабьего Яра надо помнить ежедневно, а не только накануне трагической даты - Кличко

Мэр подчеркнул, что для него является принципиальной задачей построить Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

Вспоминать о жертвах трагедии Бабьего Яра не только накануне трагической даты, а помнить каждый день призвал украинцев мэр Киева Виталий Кличко.

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«Отдавая дань уважения жертвам Холокоста, страшной мировой трагедии, мы не должны забывать о том, что Бабий Яр является местом общей памяти о людях разных национальностей, чья жизнь оборвалась здесь. И эти болезненные и страшные страницы истории нужно вспоминать не только накануне трагической даты, а помнить каждый день. Не замалчивать, как это делалось в советские времена. Не заговаривать и не отводить взгляд», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня украинский народ и все международное сообщество чтят память жертв Бабьего Яра. Семьдесят семь лет назад, в сентябре 1941 года в урочище Бабий Яр произошла страшная трагедия. Более 100 тысяч людей были убиты и похоронены в братской могиле. Большинство убитых были евреи, которые жили в Киеве и его окрестностях. С того времени Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, чудовищного преступления нацистов.

Мэр столицы также призвал вспомнить и подвиг Праведников Бабьего Яра. «Это должно быть увековечение памяти тех, кто погиб, и тех, кто спасал людей от смерти – праведников, которые рискуя своей жизнью, спасали евреев и военнопленных», – подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр в очередной раз подчеркнул, что для него является принципиальной задачей построить Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве.

«Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. И я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Убежден, что к этому процессу должны приобщаться как можно больше людей», – подчеркнул Киевский городской председатель.