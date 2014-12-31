Празднование Нового года на Софийской площади начнется в 20:00
10:21, 31 декабря 2014Киев
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31 декабря в 20:00 Киевский городской голова Виталий Кличко поприветствует киевлян и гостей столицы с Новым годом и даст старт празднованию на Софийской площади, которое начнется выступлением симфонического оркестра.
Празднование начнется в 20:00 с приветствия Кличко / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение вечера гостей праздника у Главной новогодней елки страны ждет выступление звезд украинской эстрады. Ближе к полуночи вокальный ансамбль «Джерело» исполнит «Многая лета» в сопровождении оркестра «Киев-Классик».
Новый 2015 год на Софийской площади начнется с исполнения Гимна Украины.
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