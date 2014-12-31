Празднование Нового года на Софийской площади начнется в 20:00

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение вечера гостей праздника у Главной новогодней елки страны ждет выступление звезд украинской эстрады. Ближе к полуночи вокальный ансамбль «Джерело» исполнит «Многая лета» в сопровождении оркестра «Киев-Классик».

Новый 2015 год на Софийской площади начнется с исполнения Гимна Украины.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь столичное метро будет работать до 3:30В 1:30 1 января 2015 года на Софийской площади состоится «Звездный вертеп» - театрализованное действо от творческого объединения «Последняя баррикада».