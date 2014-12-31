В Киеве срок поверки квартирных счетчиков воды продлят до 1 марта

Как сообщили в пресс-службе КГГА, такого компромисса достигли столичные власти и исполнители коммунальных услуг – ПАО «АК «Киевводоканал» и ПАО «Киевэнерго», заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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В последующем, если проверка квартирных приборов учета не будет проведена, начисление платы потребителям за услуги по водоснабжению будет осуществляться по показаниям домовых приборов учета.

«Учитывая большое количество потребителей, для которых появилась необходимость осуществить проверку или установку нового прибора учета, принято решение перенести конечный срок с 1 января на 1 марта 2015 года. Мы стремимся избежать любых очередей и неудобств, которые возникают во время массовых обращений в учреждения и организации, занимающиеся поверкой», – сообщил заместитель председателя КГГА.

По словам Петра Пантелеева, установка и проверки счетчиков позволит избежать в дальнейшем случаев некорректных начислений оплаты за водоснабжение. Кроме того, жители города будут платить только за фактически потребленную услугу, что будет побуждать их к экономии.

«Для квартирных средств учета воды межпроверочный интервал составляет 3 или 4 года, в зависимости от типа счетчика. Но на практике доказано, что уже после шести лет эксплуатации прибор учета не проходит поверку, что также необходимо учитывать жильцам», – отметил заместитель председателя КГГА.