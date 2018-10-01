Льюис назвал Кличко самым сложным из своих соперников

Чемпионы через 15 лет после поединка поделились своими тогдашними эмоциями и прокомментировали самые яркие моменты боя.

Вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко и легенда мирового бокса Леннокс Льюис встретились в боксерских перчатках.

Такой выход звезд бокса состоялся во время церемонии открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который впервые проводится в Киеве.

Чемпионы, через 15 лет после поединка поделились своими тогдашними эмоции и прокомментировали самые яркие моменты боя. Не обошлось и без шуток, и обсуждения вопроса, кто же тогда победил.

“15 лет назад состоялся бой, о котором до сегодняшнего дня говорят миллионы людей в мире, - сказал Кличко. – Сегодня наш ринг - это сцена и можем комментировать тот бой”, - добавил он.

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В частности, Кличко сказал, что, если бы врач тогда не остановил бой из-за рассечения на лице украинца, он уже в следующем раунде положил бы Льюиса на ринг.

Также Кличко поблагодарил Льюиса за то, что тот бой дал ему шанс продемонстрировать, что он – один из сильнейших боксеров мира.

“Леннокс дал мне шанс показать, что я – один из сильнейших боксеров мира. Все фаны бокса, комментаторы оценили мои умения, - отметил Кличко. - Сегодня многие хотят увидеть бой Кличко-Льюис снова, но извините, к сожалению, этого уже не будет”, - сказал мэр Киева.

Леннокс Льюис отметил, что пересматривал бой около 30 раз и смотрел бы его снова и снова. Он назвал Кличко самым сложным из своих соперников. “Это был прекрасный бой. И я хочу назвать тебя моим самым сложным соперником. Это был впечатляющий бокс, - сказал Льюис. - Если бы Виталий что-то здесь сказал про мою маму, я, возможно, подрался бы с ним сейчас, но он очень хороший”, - пошутил Леннокс Льюис.

Также бой чемпионов прокомментировал и врач Пол Уоллес, который остановил тогда поединок из-за сильного рассечения на лице у Виталия Кличко. Кличко в шутку спросил у врача, договаривался ли Льюис с ним о прекращении боя.

“Я знаю, что вы бились как чемпионы. И я знаю, что ты, Виталий, мог отдать свое зрение за этот пояс. Но у тебя большое будущее. В спорте ты все доказал.Теперь доказываешь в другом» - сказал Уоллес.

Как известно, президент WBC вручил Кличко новый пояс с украинским флагом.