Амбулатории и поликлиники Киева не будут работать 1 и 7 января
Учреждения здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и специализированную амбулаторную медицинскую помощь, не будут работать 1 и 7 января.
Об этом сообщает сайт департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации, передает "Украинская правда".
Во время новогодних и рождественских праздников столичные амбулатории и поликлиники будут работать по следующему графику:
31 декабря - рабочий, предпраздничный день (сокращен на 1 час);
1 января - выходной, праздничный день;
2 января - рабочий день (сокращен на 1 час);
3 января - выходной день, по графику субботы;
4 января - выходной день;
5 января - рабочий день;
6 января - рабочий, предпраздничный день (сокращен на 1 час);
7 января - выходной, праздничный день;
8 января - по графику субботы (для тех, кто работает по 5-ти дневным рабочим графиком, рабочий день переносится на субботу 31 января 2015 года);
9 января - по графику субботы (для тех, кто работает по 5-ти дневным рабочим графиком, рабочий день переносится на субботу 14 февраля 2015 года);
10 и 11 января - выходной день.
"Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, организована круглосуточно (согласно утвержденных графиков дежурств отделений на 2015 год)", - отметили в департаменте здравоохранения.