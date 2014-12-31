Амбулатории и поликлиники Киева не будут работать 1 и 7 января

12:07, 31 декабря 2014
Киев
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Учреждения здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и специализированную амбулаторную медицинскую помощь, не будут работать 1 и 7 января.

Столичні амбулаторії будуть зачинені 1 і 7 січня \ mil.gov.ua

Об этом сообщает сайт департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации, передает "Украинская правда".

Во время новогодних и рождественских праздников столичные амбулатории и поликлиники будут работать по следующему графику:

31 декабря - рабочий, предпраздничный день (сокращен на 1 час);

1 января - выходной, праздничный день;

2 января - рабочий день (сокращен на 1 час);

3 января - выходной день, по графику субботы;

4 января - выходной день;

5 января - рабочий день;

6 января - рабочий, предпраздничный день (сокращен на 1 час);

7 января - выходной, праздничный день;

8 января - по графику субботы (для тех, кто работает по 5-ти дневным рабочим графиком, рабочий день переносится на субботу 31 января 2015 года);

9 января - по графику субботы (для тех, кто работает по 5-ти дневным рабочим графиком, рабочий день переносится на субботу 14 февраля 2015 года);

10 и 11 января - выходной день.

"Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, организована круглосуточно (согласно утвержденных графиков дежурств отделений на 2015 год)", - отметили в департаменте здравоохранения.

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