Кличко: на конгрессе WBC мы собрали 200 тысяч долларов на обустройство боксерского зала в Мариуполе

В Киеве, во время 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) на благотворительном аукционе собрали почти 200 тысяч долларов.

Средства направят на обустройство одного из детских боксерских залов Мариуполя.

В частности, самым дорогим лотом аукциона стала перчатка с подписью легендарного американского боксера Мухаммеда Али. Ее продали за 55 тысяч долларов.

Также на аукцион виставили чемпионский пояс Виталия Кличко по версии WBC. Автографы на нем поставили Кличко и Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. Продали пояс за 20 тысяч долларов. Выручили средства и от продажи перчаток с подписями Майка Тайсона, Виталия Кличко, Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда. За них дали 15 тысяч долларов. А огромную перчатку с подписями более чем 90 мировых чемпионов приобрели за 17 тысяч долларов.

Среди лотов было и большое фото момента легендарного поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, который состоялся 15 лет назад. Лот был продан за 31 тысячу долларов.

“Социальная составляющая в работе WBC очень важна. И хорошо, что организация поддерживает молодых спортсменов, детей, которые хотят заниматься спортом. И один из таких проектов сегодня реализуется. Деньги, которые мы собрали на аукционе, - почти 200 тысяч долларов - пойдут на обустройство боксерского зала для детей в Мариуполе. Мы должны сделать все, чтобы мечты детей, подростков осуществлялись”, - сказал Кличко.

Также на гала-вечере конгресса состоялась церемония награждения. В частности, были назван букмекер года, председатель комитета года, боксерская пара года, посол WBC, рефери года, судья года, фотограф года. Посетили благотворительный вечер и украинские боксеры-чемпионы в разных версиях.

Напомним, с 1 по 5 октября в Киеве проходит 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины приехали мировые легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира.