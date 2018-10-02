Кличко наградил лучших педагогов столицы (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко накануне дня учителя отметил лучших педагогов столицы.

«Хотел бы поблагодарить каждого из вас. За ваши знания, ваши силы, энергию и время, которые вы дарите детям, - отметил мэр Киева. - А наша задача - сделать все, чтобы каждый из вас имел достойные условия для работы и для жизни», - сказал Кличко.

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Городской председатель отметил, что большую часть бюджета Киева - 13 млрд грн - в этом году выделили на сферу образования. "Это больше, чем на другие отрасли, потому что мы понимаем, что инвестиции в наших детей - это инвестиции в будущее нашей страны”, - подчеркнул Кличко.

Также он напомнил, что за последние несколько лет в столице построено или полностью реконструировали 7 школ и 19 детских садов. Очередь в дошкольные учреждения образования удалось сократить с 15 тыс. детей до 3 тыс.

Мэр также отметил и проблему, которую сегодня пытаются решить столичные власти - недостаток средств государственной образовательной субвенции.

“Субвенцию государство нам задолжало, ситуация сегодня сложная. Но мы, как городская администрация, делаем все, чтобы и в дальнейшем финансово поддерживать преподавателей, наших педагогов”, - сказал Виталий Кличко.

Во время праздничного мероприятия в КГГА наградили победителей и лауреатов II городского тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2018». Киевской городской властью введена выплата денежных премий победителям и лауреатам в каждой номинации конкурса: за первое место педагоги получат 14 892 грн (4 минимальных зарплаты) и по три и две минимальных зарплаты выделят лауреатам, занявшим второе и третье места - по 11 169 грн и 7 446 грн соответственно.

В свою очередь, Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки Украины подарила мэру столицы памятную монету «Сердце отдаю детям», выпущенную к 100-летию Василия Сухомлинского.