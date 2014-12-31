Завтра в Киеве заработает бесплатный каток возле Арки дружбы народов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Ранее было подписано соответствующее распоряжение Киевской городской госадминистрации.

В частности, в сообщении отмечается, что площадь катка составляет почти 500 квадратных метров, а его диаметр - 32 метра. Работать он будет ежедневно, в праздничные и выходные дни с 10:00 до 23:00, а в рабочие дни - с 11:00 до 23:00.

Читайте такжеВ центре Киева зажглась главная новогодняя елка Украины (фото, видео)Вход на лед будет бесплатным. Тот, кто не имеет собственных коньков, сможет арендовать их в пункте проката (стоимость для взрослых - 50 грн, для детей - 30 грн). В рабочие дни до 16:00 будет действовать 50% скидка на прокат коньков.

Инициатором установки катка стало руководство Центрального парка культуры и отдыха, в котором недавно открылась рождественская ярмарка. Планируется, что каток будет работать до 15 марта 2015 года, однако это будет зависеть от погоды, подчеркивается в сообщении.