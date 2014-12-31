Кличко открыл празднование Нового года на Софиевской площади

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня здесь, на Софийские площади, в рождественском городке, возле живой елки я хочу поздравить вас с Новым годом! Тот, уходящий, был и сложным, и трагическим, и решающим для страны. Но мы можем сказать, что мы его выстояли, выстрадали и прожили, я считаю, достойно. Мы стали и сильнее, и добрее. Мы сплотились в своей решимости победить. Украинцы показали как они любят свою страну и как ценят свободу! Мы, как никогда до этого, начали ценить внимание и поддержку своих близких и друзей, отзывчивость людей вокруг и их готовность помогать друг другу», - сказал Кличко.

Читайте такжеКитай встретил Новый год - в Пекине, Шанхае и Гонконге запустили фейерверкиМэр добавил, что сегодня, к сожалению, не все украинцы могут праздновать Новый год радостно и в мирной ситуации. «Лучшие патриоты будут встречать 2015-й год на передовой - в окопах и палатках. И загадают, как и все украинцы, главное-чтобы был мир. Пусть сегодня отсюда наше тепло, наша благодарность, наши мнения о героях поддержат их и сохранят! Я желаю всем мирного года, здоровья, оптимизма и веры в победу добра», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в течение новогодней ночи гостей праздника у главной елки страны будут ждать выступления звезд украинской эстрады. Ближе к полуночи вокальный ансамбль «Источник» выполнит «Многая лита» в сопровождении оркестра «Киев-Классик».

Новый, 2015 год на Софийской площади начнется с исполнения Гимна Украины.

В 01:30 1 января 2015 года на Софийской площади состоится «Звездный вертеп» - театрализованное действо от художественного объединения «Последняя Баррикада».