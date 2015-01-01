Марш в честь Бандеры будут охранять милиция и Нацгвардия

Об этом говорится в сообщении ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

В частности отмечается, что 1 января 2015 года, согласно ранее поданной заявки, на Майдане Незалежности и Михайловской площади состоится мероприятие по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

«Охрану общественного порядка на указанных территориях будут обеспечивать около трехсот работников столичной милиции и бойцов Национальной гвардии», - сказано в сообщении.

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Столичные правоохранители призывают киевлян и гостей столицы вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация получила уведомление от «Правого сектора» и ВО «Свобода» о намерении провести 1 января в столице массовые мероприятия по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.