Марш в честь Бандеры будут охранять милиция и Нацгвардия
Около 300 милиционеров и бойцов Национальной гвардии будут охранять в Киеве общественный порядок во время массовых мероприятий по случаю 106-й годовщины рождения Степана Бандеры.
Об этом говорится в сообщении ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.
В частности отмечается, что 1 января 2015 года, согласно ранее поданной заявки, на Майдане Незалежности и Михайловской площади состоится мероприятие по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
«Охрану общественного порядка на указанных территориях будут обеспечивать около трехсот работников столичной милиции и бойцов Национальной гвардии», - сказано в сообщении.
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Столичные правоохранители призывают киевлян и гостей столицы вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка.
Как сообщал УНИАН, Киевская городская государственная администрация получила уведомление от «Правого сектора» и ВО «Свобода» о намерении провести 1 января в столице массовые мероприятия по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.