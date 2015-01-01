В Киеве ночью горел пансионат ветеранов труда
13:43, 01 января 2015Киев
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Причины возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа Деснянского района
Было эвакуировано 32 человека / www.1366x768.ru
Сегодня ночью произошел пожар в Киевском пансионате ветеранов труда (улица Жукова, 2).
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, на место происшествия немедленно прибыл дежурное подразделение 19-Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели провели разведку помещений, во время которой обнаружили два человека, которые находились в горящей комнате и пытались самостоятельно потушить пожар. Мужчина и женщина были эвакуированы, пожар ликвидирован.
Причины возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа Деснянского района. Жертв и пострадавших нет. Было эвакуировано 32 человека.
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