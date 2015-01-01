В Киеве ночью горел пансионат ветеранов труда

Сегодня ночью произошел пожар в Киевском пансионате ветеранов труда (улица Жукова, 2).

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, на место происшествия немедленно прибыл дежурное подразделение 19-Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели провели разведку помещений, во время которой обнаружили два человека, которые находились в горящей комнате и пытались самостоятельно потушить пожар. Мужчина и женщина были эвакуированы, пожар ликвидирован.

Причины возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа Деснянского района. Жертв и пострадавших нет. Было эвакуировано 32 человека.