Больше 40 тысяч человек встретили Новый год на Софийской площади Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 2015 год здесь встречали в сопровождении симфонического оркестра «Киев-Классик». Старт новогоднему празднованию на Софийской площади дал Киевский городской председатель Виталий Кличко, который поздравил киевлян и гостей столицы. Новый год на Софийской площади начался с исполнения Гимна Украины.

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Чрезвычайных ситуаций в ночь на 1 января в столице зарегистрировано не было. По данным управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, не было и проблем с теплоснабжением – сети отопления, энергоснабжение и водоснабжение функционируют в нормальном режиме.

Согласно информации Департамента здравоохранения, в течение суток среднестатистическое количество вызовов бригад скорой медицинской помощи не возросло, а к медикам, которые дежурили на Софийской площади, обратились всего три человека.