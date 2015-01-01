В Киеве начался марш ко дню рождения Бандеры (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, колонна начала шествие от памятника Тарасу Шевченко и движется по улице Владимирской, поворачивает на бульвар Шевченко и по бульвару спустившись к Бессарабской площади, планирует провести вече на Майдане Незалежности.

В шествии принимают участие как бывшие, так и действующие депутаты Верховной Рады Украины от ВО «Свобода».

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок перед началом шествия сообщил журналистам:

«В условиях войны, все вспоминают о фразах и идеях Степана Бандеры в отношении северного соседа, а именно, что с Москвой нельзя договариваться, и Москва является агрессором». В свою очередь депутат Верховной Рады Украины от ВО «Свободы» Андрей Ильенко заявил, что участники акции требуют, чтобы все борцы за независимость Украины, в частности Степан Бандера и Роман Шухевич были официально представлены и признаны на государственном уровне национальными героями.

Читайте такжеМарш в честь Бандеры будут охранять милиция и НацгвардияВсе участники шествия зажгли спомолоскипи и выкрикивают лозунги: «Один язык, одна нация, одна Родина - это Украина!», «Помни чужак - здесь царит украинец!», «ОУН-УПА - государственное признание!», а также «Бандера, Шухевич - герои народа, они воевали за нашу свободу!»

Участники шествия держат в руках флаги «Свободы», «Правого сектора» Народного руха Украины и Конгресса украинских националистов.

В начале колонны молодая девушка вместе со священником несут портрет Степана Бандеры, а за ними - развернутый большой красно-черный флаг. Шествие происходит взвешенно и спокойно, колонну сопровождает незначительное количество представителей правоохранительных органов.