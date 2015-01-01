В Киеве завершилось факельное шествие: говорили о Бандере и пятой колонне

Как сообщает корреспондент УНИАН, на Майдане Независимости во время вече выступали лидеры «Свободы» и руководства «Правого сектора», а также бойцы батальона ОУН, который воюет на востоке Украины в Песках Донецкой области. Участники в своих выступлениях вспоминали всех, кто погиб за Украину, кто пал в борьбе за свободу и независимость, за суверенитет нашего государства.

Читайте такжеВ Киеве начался марш ко дню рождения Бандеры (фото)Участники акции убеждены, что Революция Достоинства не закончилась, и что в Украине нужно продолжить борьбу с пятой колонной и сторонниками Москвы. Кроме того участники акции высказались за создание в Украине единой поместной церкви.

Как сообщал УНИАН, более двух тысяч сторонников ВО «Свободы» и «Правого сектора» начали совместное факельное шествие по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бендеры.

Колонна начала шествие от памятника Тарасу Шевченко и движется по улице Владимирской, поворачивает на бульвар Шевченко и по бульвару спустившись до Бессарабской площади, планировала провести вече на Майдане Независимости.