В факельном шествии в Киеве приняли участие более 2 500 человек

04:13, 02 января 2015
Киев
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В Киеве 1 января в факельном шествии по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры приняли участие более 2 500 человек.

В факельном шествии приняли участие более 2500 человек \ @vo_svoboda

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Киеве.  "Более 2 500 участников факельного шествия прошли колонной от парка им. Шевченко до Майдана Незалежности", - говорится в сообщении.

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Во время шествия общественный порядок обеспечивали 300 сотрудников милиции и бойцов Национальной гвардии.

"Около 20:00 часов все анонсированные торжества завершились. Нарушений общественного порядка столичными правоохранителями зафиксировано не было", - отметили в ГУ МВД в Киеве.

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