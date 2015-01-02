В факельном шествии в Киеве приняли участие более 2 500 человек

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Киеве. "Более 2 500 участников факельного шествия прошли колонной от парка им. Шевченко до Майдана Незалежности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве завершилось факельное шествие: говорили о Бандере и пятой колонне

Во время шествия общественный порядок обеспечивали 300 сотрудников милиции и бойцов Национальной гвардии.

"Около 20:00 часов все анонсированные торжества завершились. Нарушений общественного порядка столичными правоохранителями зафиксировано не было", - отметили в ГУ МВД в Киеве.