В факельном шествии в Киеве приняли участие более 2 500 человек
04:13, 02 января 2015Киев
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В Киеве 1 января в факельном шествии по случаю 106-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры приняли участие более 2 500 человек.
В факельном шествии приняли участие более 2500 человек \ @vo_svoboda
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Киеве. "Более 2 500 участников факельного шествия прошли колонной от парка им. Шевченко до Майдана Незалежности", - говорится в сообщении.
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Во время шествия общественный порядок обеспечивали 300 сотрудников милиции и бойцов Национальной гвардии.
"Около 20:00 часов все анонсированные торжества завершились. Нарушений общественного порядка столичными правоохранителями зафиксировано не было", - отметили в ГУ МВД в Киеве.
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