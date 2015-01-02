В Киеве задержали участника драки с журналистами из РФ во время шествия в честь Бандеры

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве

Вчера в центре столицы произошло столкновение между журналистами одного из российских телеканалов и участниками массового мероприятия. В результате столкновения оператору повредили видеокамеру, а у журналиста отобрали мобильный телефон.

Работниками Шевченковского райуправления событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст. 186 (Грабеж).

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*** По данным СМИ, столкновение с участием журналистов российского телеканала LifeNews произошло в Киеве 1 января во время факельного шествия по случаю 106-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.