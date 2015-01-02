Кличко надеется сделать капитальный ремонт дорог в Киеве в 2015 году

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала «Киев», подводя итоги 2014 года, информирует пресс-служба столичной госадминистрации.

Мэр отметил, что в Киеве 1600 км дорог, 90% которых нуждаются в ремонте, некоторые последний раз ремонтировались еще 50-60 лет назад. В этом году в столице было отремонтировано покрытие на 14 улицах, что было в критическом состоянии.

Читайте такжеКличко обещает разработать единый стандарт вида МАФов«Мы понимаем, что 14 – это капля в море, потому в следующем году продолжим ремонтировать дороги на столичных улицах», – отметил Кличко.

Городской голова добавил, что в «Киевавтодоре» уже есть список улиц, где будет производиться капитальный ремонт в 2015 году.

«Учитывая, что после зимы состояние дорог ухудшится, мы будем бросать весной все силы, чтобы отремонтировать киевские дороги. Надеюсь, что мы сможем предусмотреть в бюджете достаточно средств для необходимых работ», – подчеркнул городской голова.