Кличко назначил нового директора "Киевтранспарксервиса"

Соответствующее распоряжение от 29 декабря 2014 г. обнародовано на официальном сайте киевской власти.

Согласно документу, Магомедов уволен с 29 декабря, а Першин начал исполнение обязанностей 30 декабря.

В данном документе отмечается, что считается утратившим действие пункт распоряжения мэра от 4 сентября 2014 г. относительно отстранения Магомедова от должности.

Как сообщал УНИАН, Кличко распоряжением от 16 июля назначил руководителем КП «Киевтранспарксервис» Магомедова.

Читайте такжеКличко назначил своим первым замом Никонова, застройщика Киева и партнера ФирташаВ начале октября Киевсовет пикетировали более 100 предпринимателей, связанных с парковочным бизнесом, и требовали уволить Магомедова и его заместителя Игоря Астахова.

Тогда Кличко в интервью журналистам, комментируя пикет, заявил, что Магомедов отстранен от исполнения обязанностей руководителя предприятия еще две недели назад, но эта информация не дошла почему-то до владельцев парковочных площадок.