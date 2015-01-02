Кличко назначил нового директора "Киевтранспарксервиса"
Киевский городской голова Виталий Кличко назначил Владимира Першина на должность директора КП «Киевтранспарксервис», уволив с этой должности Мурада Магомедова.
Соответствующее распоряжение от 29 декабря 2014 г. обнародовано на официальном сайте киевской власти.
Согласно документу, Магомедов уволен с 29 декабря, а Першин начал исполнение обязанностей 30 декабря.
В данном документе отмечается, что считается утратившим действие пункт распоряжения мэра от 4 сентября 2014 г. относительно отстранения Магомедова от должности.
Как сообщал УНИАН, Кличко распоряжением от 16 июля назначил руководителем КП «Киевтранспарксервис» Магомедова.
Читайте такжеКличко назначил своим первым замом Никонова, застройщика Киева и партнера ФирташаВ начале октября Киевсовет пикетировали более 100 предпринимателей, связанных с парковочным бизнесом, и требовали уволить Магомедова и его заместителя Игоря Астахова.
Тогда Кличко в интервью журналистам, комментируя пикет, заявил, что Магомедов отстранен от исполнения обязанностей руководителя предприятия еще две недели назад, но эта информация не дошла почему-то до владельцев парковочных площадок.