На премьере фильма о Холокосте Кличко пообещал открыть в Киеве Мемориал мирового уровня

Он напомнил, что сегодня актуальным вопросом для столичных властей является создание Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Мэр Киева Виталий Кличко посетил показ документального фильма о Холокосте «Дорога в Бабий Яр», который проходит в Колонном зале КГГА. Фильм созданный израильским режиссером, бывшим советским диссидентом Борисом Мафциром.

«В минувшую субботу Киев, Украина и весь мир склоняли головы в знак памяти о жертвах Холокоста. 77 лет назад, в сентябре 1941 года, в Киеве произошла страшная трагедия. В Бабьем Яру казнили более 100 тысяч человек. Большинство из них были евреями. С того времени Бабий Яр стал одним из символов Холокоста, чудовищного преступления нацистов», - сказал Кличко, передает его пресс-служба.

Он напомнил, что сегодня актуальным вопросом для столичных властей является создание Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр». Так, в прошлом году на встрече Наблюдательного совета Мемориального центра в киевской мэрии были обсуждены необходимые для реализации этого проекта шаги. Весной этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве в создании на территории Киева такого Мемориального центра с министерствами культуры и образования, Национальным историко-мемориальным заповедником «Бабий Яр» и Благотворительным фондом «Мемориал Холокоста «Бабий Яр».

«Мы работаем над воплощением этой идеи. Я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Ведь очень важно помнить историю, делать выводы из ошибок прошлого, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись, - отметил городской голова и добавил, что Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне.

«Пока жива память о Холокосте, пока мы помним каждую жертву, каждого Праведника народов мира, пока мы помним историю, Холокост не повторится. Ни для евреев, ни для крымских татар, ни для украинцев, ни для любых народов мира», - подытожил он.

После показов в Нью-Йорке и Тель-Авиве премьера документального фильма «Путь к Бабьему Яру» израильского режиссера Бориса Мафцира состоялась в Киеве. Лента демонстрирует историю 100 первых дней Холокоста в оккупированной Украине 1941 года на основании показаний последних живых очевидцев рождения системы массового уничтожения евреев в Европе.

«Путь к Бабьему Яру» – это восьмой фильм многосерийного документального цикла «по Следам неизвестного Холокоста», посвященного трагической судьбе евреев на захваченных нацистами территориях тогдашнего СССР.