Кличко о нападении на Гусовского: это недопустимо, полиция должна немедленно найти виновных

На первом этаже здания КГГА напали на депутата Киевсовета Сергея Гусовского.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что начало сессионного заседания Киевсовета перенесено на середину дня из-за беспорядков на первом этаже здания КГГА и избиения депутата Киевсовета Сергея Гусовского.

«У нас сегодня произошла недопустимая ситуация. Перед началом заседания избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице. Также устроили беспорядки на первом этаже здания КГГА, - отметил мэр. - Сейчас полиция должна разобраться с этой ситуацией. Мы обращаемся к руководству правоохранительных органов, немедленно выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности. Мы пригласили сюда руководителя столичной полиции доложить депутатам о действиях правоохранителей в выяснении того, что произошло. Такие провокации надо пресекать!», - цитирует Кличко его пресс-служба.