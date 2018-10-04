Кличко призвал чиновников поскорее вернуть киевлянам горячую воду

Он напомнил, что город находится фактически в блокаде в течение 4 последних месяцев - с тех пор Киеву не поставляют газ. Следовательно, около 3 тысяч домов на сегодня не имеют горячей воды.

Я надеюсь, все стороны понимают серьезность ситуации с отсутствием горячего водоснабжения и приближением отопительного сезона в столице и наконец-то начнут действовать по-государственному.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевского городского совета.

"Больше всего сегодня волнует и городскую власть, и киевлян – будущий начало отопительного сезона. Тепло и горячая вода в домах жителей столицы", - сказал Кличко.

Он напомнил, что город находится фактически в блокаде в течение 4 последних месяцев - с тех пор Киеву не поставляют газ. Следовательно, около 3 тысяч домов на сегодня не имеют горячей воды.

"Нам скоро начинать отопительный сезон. Все говорят о помощи Киеву в решении этого вопроса. Сейчас я хотел бы, чтобы профильный заместитель Петр Пантелеев доложил депутатам и киевлянам о том, какие шаги предпринимает городская власть для того, чтобы соглашение с «Нафтогазом» было подписано. И от кого это еще зависит, - подчеркнул мэр. - Я надеюсь, все стороны понимают серьезность ситуации и наконец-то начнут действовать по-государственному", - подытожил он.

Петр Пантелеев сообщил, что наработан текст мирового соглашения с НАК «Нафтогаз», который сейчас согласовывают все заинтересованные стороны.

«10 октября, после заседания суда, мы сможем подписать это мировое соглашение, и тогда - возобновить поставки горячей воды и начать отопительный сезон. Даже в таких сложных условиях мы смогли избежать чрезвычайных ситуаций», - сообщил Петр Пантелеев.