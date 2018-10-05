В КГГА пообещали в ближайшее время вернуть Киеву горячую воду через суд

Уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с «Нафтогазом».

НАК «Нафтогаз» и КП «Киевтеплоэнерго» отработало рабочий вариант мирового соглашения, должна быть утверждена во время заседания Хозяйственного суда. Киева. После этого будет заключен договор на поставку газа между НАК «Нафтогаз» и коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго».

Об этом сегодня во время выступления на заседании Киевсовета заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

«Мы осознаем колоссальное напряжение и недовольство части киевлян, которые до сих пор не имеют горячего водоснабжения у себя в домах. Но решение проблемы зависело не только от города. И алгоритм, который был согласован для разрешения ситуации с задолженностью, имеет последовательный характер: выполнение одного пункта позволяет начать другой. К сожалению, постановление Кабинета Министров Украины № 705, что было принято еще 29 августа, выполнено лишь вчера. То есть вечером 3 октября Министерство финансов Украины перечислило средства НАК «Нафтогаз» как выполнение обязательств государственного бюджета на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию. Это, в свою очередь, позволяет решить вопрос штрафов и пени, которые были начислены на основную часть задолженности перед НАК «Нафтогаз», – сказал он.

Уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с «Нафтогазом». Соглашение должно будет утверждена в Хозяйственном суде Киева. Заседание назначено на 10 октября. После получения постановления будут заключены договоры на поставку газа и восстановлена работа объектов теплогенерации – ТЭЦ-6 и почти 200 котельных.

«Я хочу подчеркнуть, что сейчас без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечены районы, получающие теплоноситель от ТЭЦ-5 (работа которой обеспечена закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода «Энергия». Киев более четыре месяца остается, по сути, без газа. Однако даже в таких условиях нам удалось не допустить угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и остановки процессов жизнедеятельности», – пояснил он.

Справочно.

Напомним, что в апреле 2018 года завершилось почти 17-летнее соглашение с ЧАО «Киевэнерго»: функция снабжения горячей воды и тепла перешла коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшейся за период действия договора с ЧАО «Киевэнерго», повлекла отсутствие газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения задолженности за газ: вопрос штрафов и пени решается отдельно, а предметом переговоров является лишь та задолженность, что имеет источники для компенсации.