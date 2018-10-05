Кличко о обновленном общежитии «Киевпастранса»: мы должны заботиться об условиях проживания наших специалистов

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел капитально отремонтированное общежитие для работников КП «Киевпастранс» в Святошинском районе.

Построенное еще в 1970 году, помещение находилось в неудовлетворительном состоянии.

«Мы, как городская власть, заботимся не только об обновлении подвижного состава муниципального транспорта, не только о ремонте и строительстве новых станций, остановок и обновлении трамвайных путей. Наша главная ценность – это люди, которые работают на коммунальных предприятиях и обеспечивают функционирование транспортной сферы, - отметил мэр столицы. – Транспортным предприятиям столицы сегодня остро не хватает специалистов. Многие едут работать за границу, идут на частные предприятия. Мы должны сделать все, чтобы люди с опытом оставались здесь, а для этого им надо создать условия», - сказал Кличко.

Обновленное общежитие рассчитано на проживание 150 человек. Есть в нем и комнаты для семей с детьми. В здании общежития оборудована детская игровая комната, есть актовый зал для детей, спортивный зал, медпункт. На каждом этаже современные кухни и санузла.

Во время ремонта здесь осуществили усиление фундамента и обновили и утеплили фасад здания, сделали новую крышу, поставили новые энергосберегающие окна и двери. Также в здании обновили систему теплоснабжения, сделали ремонт во всех комнатах и бытовых помещениях. Обустроили придомовую территорию и детскую площадку.

Как отметил Виталий Кличко, в планах городских властей - отремонтировать все общежития для работников «Киевпастранса».

«Мы должны заботиться об условиях, в которых живут наши специалисты. А также - улучшать условия их труда, социальные стандарты, - сказал мэр. - Здесь, в обновленном, комфортном и красивом помещении будут жить профессионалы, от слаженной работы которых зависит качество, а главное – безопасность перевозки пассажиров в столице», - отметил Кличко.

Общежитие сейчас вводят в эксплуатацию и за две-три недели транспортники заселятся в обновленные помещения.