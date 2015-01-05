Киевлян предупредили об опасностях на дорогах столицы из-за ухудшения погоды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева, по информации гидрометцентра Украины, сегодня в столице будет наблюдаться облачность, осадки, на дорогах гололедица, а далее ожидается снижение температуры до -10.

Следовательно, ГАИ просит водителей «учитывать погодные условия, увеличивать дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди, ехать с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), отказаться от рискованных маневрирований, при остановке включить аварийную световую сигнализацию».

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Также ГАИ советует быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», остановиться и пропустить людей, которые переходят дорогу».

Кроме того, ГАИ рекомендует пешеходам прикреплять к одежде светоотражающие элементы. Особенно важно обеспечить такими простыми защитными средствами детей.