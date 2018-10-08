На встрече с Кличко австрийский спортсмен похвалил Киев за образцовую организацию марафона

Отметим, Эрих Партнер потерял обе ноги почти 30 лет назад, но, пройдя курс реабилитации, продолжает заниматься спортом, как и до болезни.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с австрийским спортсменом с инвалидностью Эрихом Партнером.

“Вчера в нашем городе состоялся марафон, в котором принимали участие бегуны со всей страны, много киевлян, много иностранцев. В забеге также преодолел дистанцию спортсмен, у которого нет ног. Спортсмен, который доказал, если есть воля, целеустремленность и сила духа - человек может добиться впечатляющих результатов”, - отметил мэр.

Эрих Партнер потерял обе ноги почти 30 лет назад, но, пройдя курс реабилитации, продолжает заниматься спортом, как и до болезни.

“Эрих дважды преодолел дистанцию Ironman. Не каждый здоровый спортсмен способен на такое. Эрих собственным примером показывает, что ничего невозможного в жизни нет”, - рассказал журналистам после встречи Виталий Кличко.

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В свою очередь спортсмен поделился впечатлениями о Киеве.

“Очень понравился Киев. Это сказочный город. Организация марафона была на высшем уровне, мне есть с чем сравнивать, ибо я участвовал в марафонах в Берлине, Афинах, Вене. Своим результатом я, в принципе, доволен, всегда надо стремиться к чему-то большему”, - рассказал спортсмен.

Самое главное, по его словам, понимать, что даже после травмы жизнь продолжается.

“Инвалидность - это не конец. Это начало другого этапа на жизненном пути. Нужно многое изменить, многое откорректировать. Это просто новое начало, новый вызов от жизни”, - отметил Партнер.

Мэр столицы подарил Эриху Артнеру боксерские перчатки со своим автографом, как символ того, что за свою мечту и свою цель надо бороться каждый день.