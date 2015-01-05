В киевском метро подросток получил травмы, сорвавшись с вагона поезда

Об этом сообщают в пресс-службе Киевского метрополитена.

"Вместе с товарищем парень пытался проехаться, зацепившись за последний вагон, от станции «Олимпийская» до станции «Площадь Льва Толстого» Куреневско-Красноармейской линии, однако сорвался из вагона на перегоне. Пострадавшего подобрал машинист следующего поезда. С травмами парня доставили в больницу. На место происшествия прибыли правоохранители", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, в январе прошлого года на столичной станции метро “Золотые ворота” 50-летний мужчина потерял сознание и упал на рельсы во время прибытия поезда.