Киев готов принять людей, эвакуированых из-за взрывов на военных складах - Кличко

Главное управление ГСЧС в столице подготовило 11 спасательных пожарных автомобилей и 50 человек личного состава, которые готовы отправиться на Черниговщину.

Столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне и пострадавшим местным жителям.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

«Уже много людей эвакуировали из опасной зоны - более 10 тысяч. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и что сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ГСЧС в столице подготовило 11 спасательных пожарных автомобилей и 50 человек личного состава, которые готовы отправиться на Черниговщину», - сказал мэр столицы.