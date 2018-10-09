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Киев готов принять людей, эвакуированых из-за взрывов на военных складах - Кличко

13:20, 09 октября 2018
Киев
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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

«Уже много людей эвакуировали из опасной зоны - более 10 тысяч. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и что сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ГСЧС в столице подготовило 11 спасательных пожарных автомобилей и 50 человек личного состава, которые готовы отправиться на Черниговщину», - сказал мэр столицы.

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