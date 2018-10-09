Кличко: Мы поддержим киевских учителей и выделим деньги на зарплаты из городского бюджета

В Киеве решен вопрос относительно выплаты денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования.

Киевсовет должен внести изменения в бюджет города, чтобы учителя столичных школ получили запланированные надбавки к заработной плате в полном объеме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время часа вопросов к мэру на сессии Киевсовета, передает пресс-служба Кличко.

По его словам, проблема с выплатами возникла из-за распределения государственной субвенции Министерством финансов по новой формуле. В результате этого Киев недополучил более 865 млн. грн. на заработную плату учителям.

«Мы неоднократно обращались к правительству с просьбой увеличить объемы образовательной субвенции столице на 2018 год. К сожалению, Киеву денег не добавили, - подчеркнул Кличко. - Сегодня Департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями завершают расчеты относительно суммы необходимых средств для выплаты надбавок учителям в полном объеме. Чтобы решить этот вопрос мы готовы осуществить перераспределение расходов между бюджетными программами и отраслями. Для этого Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы, которые сейчас готовятся», - отметил мэр.

Также Кличко отметил, что в Киеве решен вопрос относительно выплаты денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования. Столичные учителя получат ее в первой половине октября.