Киевлян предупредили о сильном гололеде на дорогах столицы

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным Украинского Гидрометцентра, во вторник, 6 января, на автодорогах Киева прогнозируется тотальная гололедица, туман и ухудшенная видимость. Киевская городская власть призывает киевлян и гостей столицы без лишней надобности не пользоваться личным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Ранее сообщалось, что 6 января, температура воздуха в Украине понизится и составит ночью и днем 5-12 градусов мороза, вечером до 15 градусов мороза. Снег, от небольшого до умеренного, пройдет в западных областях, на севере Украины и в Крыму. На остальной территории существенные осадки маловероятны.