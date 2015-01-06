Киев предупредили о штормовом ветре, который налетит в ближайший час
10:34, 06 января 2015Киев
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Синоптики предупреждают об усилении порывов ветра в Киеве.
До конца суток 6 января ожидают порывы ветра 15-20 м/с / Думская
Как сообщает Украинский Гидрометцентр, «в ближайший час с сохранением до конца суток 6 января ожидают порывы ветра 15-20 м/с».
Накануне синоптики прогнозировали, что сегодня, 6 января, на автодорогах Киева будет «тотальная гололедица», туман и плохая видимость.
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Ранее сообщалось, что по информации гидрометцентра Украины, сегодня в столице будет наблюдаться облачность, осадки, на дорогах гололедица, а далее ожидается снижение температуры до-10.
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