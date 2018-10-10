Кличко: через 2 года 300 тысяч жителей Троещины смогут проехать по Подольско-Воскресенскому мосту

Власти Киева делают все, чтобы за два года открыть автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время инспекции строительных работ на мосту.

По его словам, ввод в эксплуатацию Подольского мостового перехода значительно улучшит сообщение между левобережной и правобережной частями города. Кроме того, завершение строительства моста вместе с подходами к нему улучшит дорожную ситуацию в столице в целом.

«Проектная пропускная способность мостового перехода - 60 тыс. единиц авто на сутки. А это бы существенно разгрузило другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по 5-ти мостам через Днепр в Киеве составляет всего около 300 тыс. единиц авто. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза», - отметил Кличко.

Мэр напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003-ого года. А документы относительно планов его строительства датированы еще 1979 годом. Чтобы закончить это строительство, городу нужны немалые средства. Кличко отметил, что постоянно ведет переговоры с иностранными инвесторами, чтобы привлечь деньги.

За все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн. бюджетных средств. А для завершения строительства нужно еще 7 млрд грн. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн. грн. В частности, речь идет о работе с укреплением опор и возведением новых. Длина мостового перехода от вул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.

«При условии надлежащего финансирования нам нужно примерно 2 года, чтобы запустить мост. А потом можно будет говорить уже и о строительстве метро. Вопрос метро на Троещину остается для нас очень важным, и мы должны этот проект реализовать», - заявил мэр столицы.

Кличко отметил, что в планах на следующий год – завершение работ на основном перегоне моста. За это время строители должны убрать опоры, поддерживающие арочную конструкцию.

Также, чтобы продолжить работы, необходимо убрать несколько незаконно построенных дач, которые мешают дальнейшему продвижению строительства. Эти дела сейчас рассматриваются в судах.