В полдень в центре Киева начнется Рождественская "Країна Мрій"

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

"Гостей ожидает ярмарка народных мастеров, колядки от рок- и фолк-групп Украины и Франции, живая Рождественская Шопка, вкусные угощения традиционными украинскими блюдами и звездный вертеп", - отмечается в сообщении.

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В рамках фестиваля в центре Киева планируют установить рекорд по самому массовому исполнению колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю». Напоминают, что в прошлом году традиционную рождественскую песню в Киеве одновременно выполняли более трех тысяч киевлян и гостей столицы.

"Со сцены будут звучать мелодии коллективов и исполнителей: «Райгородок», «КАНА», «Вранергес», «Бурдон», «Гурт Врода», «Олег Скрипка и ЛеГранд оркестра». Кроме того, гостям мероприятия сказочник Сашко Лирник, подарит Рождественский вертеп с участием звездных гостей", - добавляют в КГГА.

Фестиваль продлится до позднего вечера.