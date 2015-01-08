Киевляне ночью принесли цветы и лампадки под посольство Франции (фото)

Об этом сообщает «Украинская правда».

Люди приносили цветы и лампадки. Кое-кто принес распечатанные карикатуры с Charlie Hebdo и исламские религиозные символы, которые стали причиной нападения на журналистов.

В посольстве на улице Рейтарской в знак траура приспущены флаги Франции и ЕС.

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Утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.