Дарницкой ТЭЦ хватит угля до конца отопительного сезона

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), около 80 тыс. т угля находятся на складах ООО «Еврореконструкция» и еще около 80 тыс. т находятся на стадии транспортировки, и эти запасы позволят обеспечить нормальную работу Дарницкой ТЭЦ до конца отопительного сезона.

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Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на Дарницкой ТЭЦ проверил имеющиеся запасы топлива и выполнение графиков поставок приобретенного угля. «На сегодняшний день Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в более чем тысячу жилых домов и в более 120 медицинских и образовательных заведений Днепровского и Дарницкого районов столицы. Чрезвычайно важно, что общие объемы топлива для Дарницкой ТЭЦ позволяют нам говорить о ее стабильной работе на ближайшие 3 месяца, то есть до конца отопительного периода», – подчеркнул Петр Пантелеев.