Кличко: новое оборудование Первой больницы позволит сократить срок оперирования больных

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут ремонтные работы в операционном отделении и отделении рентгено-эндоваскулярной хирургии, которые планируют завершить до конца года.

Посмотрел Кличко и обновленные отделения «Киевского городского медицинского центра «Академия здоровья человека».

Городская клиническая больница №1 функционирует уже более 60 лет и рассчитана на 605 коек. На ее базе созданы уникальные клиники и центры с универсальными операционными. Ежегодно в больнице №1 получают медицинскую помощь около 30 тыс. лиц.

Только в операционном отделении - 6 операционных, в которых за год выполняют около 12 тыс. оперативных вмешательств.

Общий объем финансирования больницы в 2017 и 2018 годах составил более 360 миллионов грн.

На капитальный ремонт операционного отделения в 2017-2018 годах выделили 49,5 млн гривен, на закупку оборудования – более 59 млн гривен.

В частности, было приобретено оборудование для кардиологии, эндоскопическое оборудование и оборудование для отделения травматологии, рентгеновскую систему, аппарат УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких высокого класса, дефибрилляторы.

«Это оборудование позволит сократить срок оперирования больных и сделает такие операции более эффективными и безопасными. Также здесь теперь станет возможной экстренная диагностика и лечение больных на инсульт и инфаркт», - отметил Кличко. - Все запланированные ремонты и установки оборудования мы планируем завершить до конца года. Киев с каждым днем приближается к уровню европейского города по оказанию медицинских услуг", - добавил он.

Также городской голова посетил «Киевский городской медицинский центр «Академия здоровья человека», что работает на территории больницы с 2016 года. Центр имеет акушерско-гінекогічний профиль и рассчитан на 185 коек.

Ежегодно в нем проходят обследование почти 25 тысяч человек, и рождается более 3 тысяч младенцев. Также центр взял под особую опеку женщин-членов семей участников АТО.

Объем финансирования учреждения в 2017-2018 годах – более 160 млн гривен. Расходы на капитальный ремонт в 2017-2018 годах – 24,5 млн грн. На оборудование – 49 млн гривен.

В центре оборудованы современные операционные и реанимационные залы с высокотехнологичным оборудованием и медицинской техникой. В палатах созданы комфортные условия для пациентов.

Благодаря проведенным мероприятиям в медицинском центре работают с врожденными пороками новорожденных; выхаживают новорожденных с очень низкой массой тела; осуществляется сопровождение беременных с различными видами сопутствующих заболеваний; лечение с применением современных технологий в стационарных условиях.

Виталий Кличко отметил, что в этом году на здравоохранение в бюджете города предусмотрено почти 9 миллиардов гривен, что на 600 млн. грн. больше, чем в прошлом году. За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 30 отделений в различных больницах города. Еще 20 отделений планируют открыть после капитального ремонта этого года. Полностью переоборудовано и капитально отремонтировано 2 родильных дома.