Кличко: в ближайшие дни горячая вода появится в квартирах киевлян.

Мэр столицы Виталий Кличко выразил убежденность в том, что коммунальная компания «Киевтеплоэнерго» сможет предоставлять киевлянам более качественные услуги, чем в предыдущие годы «Киевэнерго».

Подписание мирового соглашения с НАК «Нафтогаз» и заключение договоров на поставку газа столицы позволит возобновить поставки горячей воды в дома киевлян уже в ближайшие дни.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев». По его словам, город готов запустить технологический процесс поставки горячей воды.

Мэр также прокомментировал процесс переговоров города с НАК «Нафтогаз», который длился в течение нескольких месяцев. По его словам, именно нежелание «Нафтогаза» идти на диалог, заставило треть киевлян оставаться без горячей воды.

«Город взяли в заложники монополисты, которые поставляют газ, - заявил Кличко. – Мы делали все, что от нас зависит. К решению этой проблемы привлекли Кабинет министров. Каждое утро у нас начиналось с переговоров с НАК «Нафтогаз». Мировое соглашение наконец-то подписано, и я уверен, что в ближайшие дни горячая вода появится в квартирах киевлян».

Кличко напомнил, что НАК «Нафтогаз» поставил условия, без выполнения которых эта компания отказывалась подписывать договор с городом. А именно – уплату долгов «Киевэнерго», в частности, штрафов и пени, общая сумма которых достигала 1 млрд 200 млн гривен. Город отказался выполнять эти условия.

«Нам есть куда тратить эти деньги – на новые детские сады, школы и дороги. Как менеджер города я не могу просто так взять и подарить больше миллиарда гривень. Тем более, что это долги, образованные в результате хозяйственной деятельности частной компании», - подчеркнул мэр столицы.

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Кличко отметил, что хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины». Предметом мирового соглашения между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» есть долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени – списаны и не является предметом урегулирования мирового соглашения.

После получения определения суда коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» заключает договоры на поставку газа и начнет процесс восстановления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева. А также город начнет отопительный сезон - подавать тепло в дома киевлян.

«Для нас главное, чтобы община контролировала деятельность компаний, от которых зависит жизнедеятельность нашего города. Я убежден, что коммунальная компания «Киевтеплоэнерго» сможет предоставлять более качественные услуги для жителей столицы, чем это было в предыдущие годы», - заявил Кличко.

Также мэр столицы отметил, что эксперты изучают возможности и обнародуют результаты исследования о возможности постепенного перехода от централизованного теплообеспечения к локальному.

«Это может быть гораздо эффективнее для экономики города. Во всем мире нет такой системы теплоснабжения, как у нас. Там мини-котельные или большие бойлеры на дома. И города не несут затрат на транспортировку теплоносителя и на содержание теплосетей», - отметил Кличко.