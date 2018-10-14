Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Отечества и праздником Покрова Пречистой Богородицы

Он подчеркнул, что новое украинское войско, которое закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и доблести, символом непобедимости духа.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем защитников Отечества, который в Украине отмечают в праздник Покрова Пречистой Богородицы и День украинского казачества.

«Это праздник сильных и свободолюбивых - тех, кто любит нашу страну, кто защищает ее ежедневно. Праздник наших воинов, - отметил Кличко. - Сегодня мы чтим всех защитников Украины, которые на протяжении веков боролись за ее свободу и независимость», - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что новое украинское войско, которое закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и доблести, символом непобедимости духа.

«Украинские воины, добровольцы, волонтеры продемонстрировали всему миру, что Украина способна защищать свою землю и независимость. И сегодня за мирную жизнь на улицах наших городов мы обязаны нашим защитникам», - подчеркнул Кличко.

День защитника Украины отмечается в день святой Покровы Пречистой Богородицы одновременно с Днем украинского казачества. Датой праздника неслучайно выбрали 14 октября, ведь казачество – победоносная история и гордость украинского народа, а Божья Матерь считается заступницей и покровительницей Украинского казацкого войска, которая оберегала и давала воинам сил в борьбе с врагом.