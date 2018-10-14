Шварценеггер в Киеве встретился с Кличко и пообещал вернуться (видео)

Легендарный Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Украину.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Арнольдом Шварценеггером, который впервые посетил украинскую столицу. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Времени, увы, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать на дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал привет украинцам», - написал Виталий Кличко.

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Он также разместил видео, в котором Шварценеггер выразил свое восхищение Киевом и пообещал вернуться снова.

«Я сейчас в Киеве. Посещаю своего друга - мэра Виталия Кличко. Я рад, что мы встретились и буду рассказывать об этом в Калифорнии, - отметил Шварценеггер. - Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I'll be back! Hasta la vista, baby!», - сказал Арнольд Шварценеггер.

«Надеюсь, в следующий раз положительных эмоций от нашего города у тебя будет еще больше. Мы это обеспечим!», - пообещал Кличко Шварценеггеру.