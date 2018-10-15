Кличко: более 26 тысяч киевлян защищали и защищают Украину на Востоке государства

Кличко отметил, что столичная власть делает все возможное, чтобы поддержать защитников Украины, их семьи и семьи погибших воинов.

Более 26 тыс. киевлян с 2014 года защищали и защищают наше государство на Востоке Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления на общественно-художественной акции «Они присягнули на мир и свободу», которая состоялась в столичном Дворце спорта.

Кличко отметил, что столичная власть делает все возможное, чтобы поддержать защитников Украины, их семьи и семьи погибших воинов.

«Более 26 тысяч киевлян-защитников получили материальную помощь от 5 тысяч до 25 тысяч гривен. 34 семьи погибших героев тоже получили помощь. Ежемесячно адресную материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 431 человек, - подчеркнул Кличко. - Мы помогаем в лечении раненым защитникам Украины. - И компенсируя тем, кто обращается, расходы на стационарное лечение. И 150 киевлян из числа пострадавших участников Революции Достоинства, участников боевых действий были направлены на санаторно-курортное лечение», - сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что киевлянам-участникам АТО и членам семей погибших защитников власти Киева оказала единовременную материальную помощь к дню победы и Дню памяти и примирения.

Впрочем, как отметил Кличко, все эти цифры не измеряют того мужества и патриотизма, которые демонстрируют защитники Украины.

«Новое украинское войско, которое закалилось в безжалостной войне с агрессором, является примером мужества и символом непобедимости духа. Украинские воины, добровольцы, волонтеры доказали, что Украина способна защищать свою землю и независимость», - подчеркнул мэр Киева.

Он также поздравил всех с днем святой Покровы Пречистой Богородицы и Днем украинского казачества. «Пусть Божья Матерь оберегает вас. Как всегда оберегала и придавала украинским воинам сил в борьбе с врагом», - сказал Кличко.