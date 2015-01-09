Директор «Жовтня»: споры о статусе памятника для здания задерживают восстановление кинотеатра

Об этом заявила директор кинотеатра Людмила Горделадзе, передает Радио Свобода.

Как объясняет Горделадзе, памятником архитектуры может быть лишь аутентичное здание, а фасад «Жовтня» с 1930 года трансформировался трижды. Поэтому, чтобы предоставить статус памятника архитектуры, необходима длительная исследовательская работа. Часть документов для этого готовили еще до пожара, однако осложнения возникли именно из-за сомнений в подлинности.

Тем более, подчеркивает Горделадзе, сейчас актуально говорить не о реконструкции здания, а о сохранении заведения культуры. Ведь кинотеатр был одним из немногих в городе, где можно было посмотреть авторское кино. Много лет подряд «Жовтень» был одной из постоянных площадок киевских кинофестивалей, а незадолго до пожара в прокате начала появляться актуальная документалистика.

По мнению Горделадзе, «Жовтень» может быть памятником лишь как кинотеатр, то есть памятником истории. «Он важен для киевлян именно как заведение культуры. Ведь люди вышли не за здание, они вышли за возобновление центра киноискусства, который был уникален по своему репертуару в Киеве», – подчеркнула она.

В то же время, юрист Марина Соловьева, которая принимает участие в обсуждении будущего кинотеатра, утверждает: статус памятника может помочь предотвратить застройку – чтобы в процессе реконструкции на месте кинотеатра не появилась многоэтажка. Учетная карточка памятника предусматривает, что именно будет предметом охраны, отмечает специалист. И хотя составление карточки действительно требует исследовательской работы, Соловьева считает, что к значительной задержке это не приведет.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет намерен в январе на очередном своем заседании определиться с предоставлением статуса памятника зданию кинотеатра «Жовтень». На предоставлении статуса памятника настаивал депутат Киевсовета Дмитрий Гордон, который подготовил соответствующий проект решения. Гордон также предлагал предоставить статус сквера земельному участку площадью 0,45 га возле кинотеатра, между домами №26/10 по ул. Константиновской и №25 по ул. Межигорской.

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Проект решения вызвал споры среди депутатов и длительное обсуждение. Часть депутатов настаивала на том, что предоставление статуса памятника зданию кинотеатра замедлит процесс его восстановления. Однако другая часть депутатов поддерживала позицию автора проекта, заявляя, что начало процесса оформления статуса памятника не будет мешать проводить работы по реставрации.

Сейчас здание нуждается в скорейшей консервации, иначе до весны может подвергнуться еще большему разрушению. Денег на это пока еще нет.

Справка УНИАН. Пожар в кинотеатре «Жовтень» на Подоле произошел вечером 29 октября Ликвидация пожара продолжалась 5 часов. Здание кинотеатра была значительно повреждено.

31 октября депутаты Киевсовета на собрании, состоявшемся по инициативе мэра, решили основать благотворительный фонд ”Восстановим вместе” для обеспечения финансирования работ по восстановлению после пожара кинотеатра ”Жовтень”. Возглавить фонд было предложено директору кинотеатра Людмиле Горделадзе.

Депутаты Киевсовета также приняли решение об освобождении ООО ”Киноман”, которое является арендатором помещений ”Жовтня”, от уплаты аренды на период восстановления кинотеатра.

Кроме того, Кличко дал поручение Департаменту финансов КГГА найти источники для финансирования работ по восстановлению кинотеатра ”Жовтень”.