В центре Киева горел кинотеатр «Панорама»

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, установлено, что пожар возник на балконе большого кинозала возле кинопроэкторной во время просмотра фильма.

На момент прибытия первых подразделений к месту вызова посетители кинотеатра в количестве 20 человек были эвакуированы.

Читайте такжеВ Киеве ночью горел пансионат ветеранов труда

Пожар ликвидирован в 19 ч. 32 мин. Вероятной причиной возгорания является неисправность электропроводки.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время из-за последствий пожара в Киеве не работает кинотеатр «Жовтень» на Подоле. В нем пожар произошел вечером 29 октября из-за поджога. Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра была значительно повреждено.